Kulturtipps für Mönchengladbach : Kultur für Kurzentschlossene

Puppentheater gibt es am Sonntag für Kinder ab drei Jahre: „Die drei Schweinchen und der Wolf“. Foto: Matthias Stutte/Stutte, Matthias (stut)

Mönchengladbach Kunstausstellung, Kabarett oder Rockmusik gefällig? Für Kulturinteressierte gibt es am Wochenende Alternativen zum Straßenkarneval.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Kabarett Während andere Karneval feiern, heißt es am Freitag, 21. Februar, 20.30 Uhr, im Waldhausen Astoria „Paula & Renie lesen das Internet“. Beide versprechen eine satirische Reise ins Chaos der Gegenwart, der analogen und digitalen Mode-Erscheinungen. Karten kosten vier Euro.

Weltmusik Carneval Global ist ein Musikfestival, das vom Kulturkram organisiert wird und den etwas anderen Karneval feiert. Am Samstag, 22. Februar, 22 Uhr, wird im Projekt 42 gefeiert. Auf der Party mit Konzert spielen mit Gato Preto, Melody Blessing, Xanax Attax und Babilla Club. Karten kosten zwölf Euro. Es gibt sie im Projekt 42, im Köntges auf der Waldhausener Straße 16 und unter www.eventbride.de. Am Sonntag, 23. Februar, 13 Uhr, lädt DJ Zuher Jazmati aus Berlin ins Waldhausen Astoria zu einem Workshop unter dem Titel „How to become an ally?“ (übersetzt: Wie werde ich Verbündeter?) ein. Es geht um die Reflektion von Handlungsstrategien, um Rassismus entgegenzutreten. Anmeldung erforderlich unter info@carnevalglobal.com. Am Sonntag, 23. Februar, 18 Uhr, findet im Köntges ein „Get together“ statt. Jeder bringt sein Leibgericht mit und teilt es mit den anderen Gästen. Der Eintritt ist frei.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte EA 71 Eickener Straße 71 Messajero Sophienstraße 17 Info unter 0173 9857976 Theater Mönchengladbach Odenkirchener Straße 78 Waldhausen Astoria Waldhausener Straße 14 Projekt 42 Waldhausener Straße 42 Köntges Waldhausener Straße 16 Kirche St. Helena Helenastraße 9 City Kirche Kirchplatz 14

Musik zur Marktzeit Am Samstag, 22. Februar, 12 Uhr, gestalten die Contra-Altistin Larissa Staroshilowa, Julia Zolotukhina am Akkordeon und Heinz-Josef Clemens an der Orgel die Musik zur Marktzeit in der City Kirche. Gespielt wird bei der karnevalistischen Matinee Musik von Ostermann, Jussenhoven und Strauß. Der Eintritt ist frei.



Ausstellung Weiß-Striebe Am Samstag, 22. Februar, und Sonntag, 23. Februar, jeweils von 12 bis 16 Uhr, ist Karl Josef Weiß-Striebes Ausstellung „Eine Bilanz“ im EA 71 zu sehen. Der Eintritt ist frei.



Theater Eine Premiere gibt es am Freitag, 21. Februar, 19.30 Uhr, auf der großen Bühne des Theaters. „Die Dreigroschenoper“ ist fast hundert Jahre alt und immer noch erfrischend. Am Samstag, 22. Februar, 19.30 Uhr, steht noch einmal das Schauspiel „Elling“ auf dem Plan, während es nebenan im Studio um 20 Uhr mit „Tschick“ rasant zugeht. Wer am Tulpensonntag, 23. Februar, 15 Uhr, eine kleine Pause vom Karneval braucht, kann sich das Puppentheater „Die drei Schweinchen und der Wolf“ anschauen. Karten gibt es an der Theaterkasse oder unter reservix.de



Rockmusik im Messajero Am Samstag, 22. Februar, 20.45 Uhr, spielt die Pinball Rock‘n‘ Roll Band. Karten kosten im Vorverkauf im Messajero zehn Euro (Abendkasse zwölf Euro).

Zwischenzeit Für eine halbe Stunde Innehalten und Atemholen kann man am Freitag, 21. Februar, 15.30 Uhr, in St. Helena in Rheindalen. Das Thema der aktuellen Zwischenzeit beim Wochenmarkt rundum St. Helena heißt „Stille“. Andrea Richter liest, und Reinhold Richter spielt an der Seifert-Orgel Werke vo Beethoven und Messiaen. Informationen unter www.helenamusik-rheindahlen.de.

Rock im Radio Die Band „Bucket Boys“ aus Mönchengladbach ist am Donnerstag, 20. Februar, ab 20 Uhr, bei der WDR-2-Sendung „Pop-Musik aus dem Westen“ zu hören. Die neue Single „Too far away“, Auskopplung aus dem Album “Love’n’Hate” wird vorgestellt. Mit den Stimmen der Fans und Zuhörer kann der Song zum Wochensieger gekürt werden. Infos und Voting unter www.Bucket-Boys.com.