Kunst in Mönchengladbach : Pfauen-Keramik für Schloss Rheydt

Mönchengladbach Ernst-Dieter Kunert schenkte dem Haus eine Arbeit der Keramikbildhauerin Beate Kuhn.

Tatsächlich hatte der Sammler Ernst-Dieter Kunert die Tiere in der Schlossanlage im Sinn, als er 1995 bei der renommierten Keramikbildhauerin Beate Kuhn eine Pfauen-Keramik in Auftrag gab. Ihr künstlerisch hochwertiges Werk stellt ein kraftvoll aufgeplustertes Tier dar, das selbstbewusst das Rad schlägt.

Der Museumsleiter zählt die 2015 in Düdelsheim gestorbene Künstlerin Beate Kuhn zur „ersten Garnitur“. Ihre weltweit gesuchten Museumsstücke, abstrakte Kompositionen zu den Themen Natur, Bewegung und Rhythmus wie auch Tierfiguren, sind in Berlin, München, Hamburg, Tokio, London und New York vertreten. „Wir haben bereits verschiedene Keramikarbeiten ausgestellt, die sind aber älteren Datums. Diese Arbeit, auch noch von einer so bekannten Keramikerin, ist nun eine wunderbare Ergänzung“, sagt Wiegmann. Er ist überzeugt, dass die Pfauen-Keramik bei Museumsführungen einen perfekten Anknüpfungspunkt für den Einstieg in die Keramiksammlung bietet.