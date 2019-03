Veilchendienstagszug in Mönchengladbach: "De Raderdolle" waren die schönste Fußgruppe beim Zoch

Veilchendienstagszug in Mönchengladbach

Mönchengladbach Zum sechsten Mal in Folge gewann die Gruppe den Wettbewerb. Sie zog beim Veilchendienstagszug verkleidet als aktuelle Bauprojekte durch die Stadt.

Rund 4350 Jecken zogen beim Veilchendienstagszug über die Straßen der Innenstadt. Viele von ihnen kamen als Fußgruppen. Ihnen bot die Stadtsparkasse wieder die Gelegenheit, sich fotografieren zu lassen und am Fußgruppenwettbewerb teilzunehmen. Nun wurden die schönsten Kostüme prämiert. Eine Jury, bestehend aus Verena Gauls (Ex-Prinzessin), Nicole Tillmann (MKV), Denisa Richters (Rheinische Post), Sabine Pannhausen (Radio 90,1), Rolf Göttel (Ex-Stadionsprecher) und Harald Widera (Stadtsparkasse) vergab Punkte für die Kostüme. Hinzu kam als weitere Stimme ein Onlinevoting, an dem sich rund 1600 Karnevalsfreunde beteiligten. Gewonnen haben zum sechsten Mal in Folge „De Raderdolle“. Ihr Kostüm zeigte Bauprojekte als Blüten der Stadt.