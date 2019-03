Jecke Kinder in Mönchengladbach: Närrischer Nachwuchs mit dem Ströppkesorden geehrt

Der Verein Altes Zeughaus ehrte am Sonntag 28 Kinder, die sich in der Session verdient gemacht haben. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Viele Kinder aus den Karnevalsgesellschaften haben sich in der Session verdient gemacht. 28 von ihnen wurden dafür nun ausgezeichnet.

Viele Gardisten und Mitglieder von Karnevalsgesellschaften sieht man während der Karnevalssession schwer behangen mit Orden. Viele sind stolz auf den Orden des Prinzenpaars oder des Kinderprinzenpaars, des Mönchengladbacher Karnevalsverbands oder auch den des Empfangs im Landtag. Denn diese Orden sind selten. Wer oft leer ausgeht, das sind die Kinder. Die meisten bekommen, wenn überhaupt, nur den Orden der eigenen Gesellschaft. Sie werden oft schlichtweg vergessen. Dabei haben Kinder auch Freude an Orden. Genau deshalb hat es sich der Verein Altes Zeughaus zur Aufgabe gemacht, die Kinder zu ehren und sie so zu motivieren, weiterzumachen. Jedes Jahr zeichnet der Verein einige Wochen nach der Session Kinder mit dem Ströppkesorden aus, die sich in der Session verdient gemacht haben.

Als sich nun die zu ehrenden Kinder und Jugendlichen im Karnevalsmuseum des Alten Zeughauses trafen, wurden sie von Ex-Prinz Klaus Brose vorgestellt. Sie plauderten darüber, was ihnen besonders am Karneval gefällt, wie sie zum Brauchtum kamen und was sie in ihrer Freizeit machen. Insgesamt 28 Kinder erhielten die Ehrung des Alten Zeughauses. Das Prinzenpaar Dirk und Martina Weise sowie das Kinderprinzenpaar Lara Gauls und Lukas Leuer beglückwünschten die Kinder.