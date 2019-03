Serie Was macht eigentlich?: „Ich lasse mir keine Fußfesseln anlegen“

Mönchengladbach Jost Fünfstück gehört zu den Initiatoren der Bewegung, die sich gegen den Verkauf von Haus Erholung wehrt. Die geforderte Zahl an Unterschriften für ein Bürgerbegehren wurde erreicht.

Dass die Politik ihn nicht interessierte, kann man nicht sagen. Jost Fünfstück hat verfolgt, was sich in der großen Welt, in Brüssel, Berlin, Düsseldorf und auch in seiner Heimatstadt abspielt: „Ich war CDU-Stammwähler, mehr aber nicht.“ Doch dann erlebte er in Mönchengladbach etwas, das ihn auf die Palme brachte: „Da las ich in der RP, dass Vertreter der Stadt Anfang Oktober 2018 montags in München auf der Immobilienmesse waren. Und schon mittwochs gab es einen Beschluss der Großen Koalition des Stadtrates, das Haus Erholung auf dem Abteiberg solle von den Stadttöchtern EWMG und WFMG an einen Investor verkauft werden, der dort nebenan ein Hotel errichten und das Haus Erholung zur Rezeption umfunktionieren will. Da habe ich mir gesagt, dass da etwas nicht stimmen konnte. Andere Abläufe dauern hier doch sehr viel länger. Da war doch etwas ausgekungelt worden, und die Stadt hat mit unterschiedlichen Zahlen operiert. Da soll mit aller Gewalt etwas durchgedrückt werden.“