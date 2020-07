Comet Cine Center in Mönchengladbach : Endlich wieder ins Lieblingskino!

Mönchengladbach Die Zeit der Autokinos ist vorbei, ab dem heutigen Donnerstag laufen Filme wieder im Comet Cine Center an der Viersener Straße. Diese Streifen sind zu sehen, und diese Regeln gelten für Kinobesucher in der Corona-Pandemie.

Sicherheitsabstand Im Saal bietet Kinobetreiber Markus Brinkmann „freiwilliges Social Distancing“ an: Außer für Buchungen, die bewusst zusammen sitzen, wie Paare, Familien, Freunde, werden zwischen den Kinobesuchern immer zwei Plätze freigehalten. Am Haupteingang sind die Türen getrennt als Eingang und Ausgang gekennzeichnet. Auch im Foyer ist der Boden mit Kennzeichnungen markiert, an die sich die Besucher vor allem bei Warteschlangen halten sollen.

Dass das Kino erst jetzt öffnet – allgemeiner Kinostart in Nordrhein-Westfalen war der 30. Mai – habe an mangelndem Filmmaterial gelegen, so der Kinobetreiber. „Von 1700 Kinospielstätten in Deutschland haben erst 130 wieder geöffnet. Wir warten im Moment auf Amerika“, sagt Brinkmann. Dort sind alle großen Kinos in Los Angeles und New York geschlossen, bis Ende Juli soll das auch so bleiben. Dementsprechend kommen zurzeit auch keine großen Hollywood-Blockbuster in die Kinos. Trotzdem hat Brinkmann zur Wiedereröffnung fünf neue Filme im Angebot: „Meine Freundin Conni“, „Just Mercy“, „Mina und die Traumzauberer“, „Trolls World Tour“ und „Rettet den Zoo“. Insgesamt stehen 22 Filme im Kinoprogramm, der Eintritt pro Streifen beträgt sechs Euro. Brinkmann freut sich: „Endlich können wir wieder öffnen und bieten zum Ferienstart tolle Filme an. Wir freuen uns auf viele Events und Blockbuster im Sommer, wie zum Beispiel ‚Metropolitan Opera Sommersaison’, ‚Blues Brothers’, Disneys ‚Mulan’ und Christopher Nolans ‚Tenet’.“