Musik in Mönchengladbach : MGsingt.de: Ein Kyrie aus den Stadtteilen

Musik in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Männerchor MGsingt.de stellt sich im Internet per Musikvideo vor. Chorleiter Matthias Regniet wählte für den Internetauftritt der Herren das „Kyrie“ aus Jean Leavitts Missa aus.

Der Männerchor gestaltet das Kyrie geschlossen und im ruhigen Ernst. Die Sänger treten als Chor auf, und doch hat jeder für sich seinen Part allein aufgenommen. „Es ist eine eingängige Musik, die einige Dissonanzen hat, insgesamt aber eher in Richtung Filmmusik geht“, beschreibt der Chorleiter den Werkcharakter, der in aufwändiger Kleinarbeit zusammengeführt wurde.

Kunst in Mönchengladbach

Kunst in Mönchengladbach : Kupferstiche erklären das Weltwissen

Musikschule in Mönchengladbach

Musikschule in Mönchengladbach : Familie Frobel zeigt Collage mit ihren Instrumenten

Musik in Mönchengladbach

Musik in Mönchengladbach : Meisterkonzerte mit Geheimtipps

Ein dreiköpfiges Team legte sämtliche Videoeinspielungen und Tonspuren übereinander, ergänzte um Aufnahmen von Orgel sowie Becken und filterte Nebengeräusche heraus. In Abstimmung von Optik und Musik variiert das Gesamtbild eines Rasters von sechs mal sechs Bildkacheln abhängig von musikalischen Entwicklungen. Aufnahmen der Kirchen in Bettrath und Neuwerk stellen heimatliche Bezüge her.