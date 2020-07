Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 1. Juli) : Noch 36 Corona-Infektionen

Die Zahlen der Corona-Infizierten sind in Mönchengladbach am Mittwoch, 1. Juli, leicht rückläufig. Foto: ZB/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Die Stadt Mönchengladbach verzeichnet am Mittwoch, 1. Juli, zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus. Da zugleich drei weitere einst Erkrankte nun wieder gesund sind, ist die Gesamtzahl der Infektionen auf 36 gesunken.

In Mönchengladbach ist am Mittwoch, 1. Juli, (Stand: 9 Uhr) eine Person weniger als am Vortag mit dem Coronavirus infiziert. Damit gelten noch 36 Menschen als akut angesteckt. Drei weitere Menschen sind seit Dienstag gesundet, dafür hat die Stadt zwei neue positive Nachweise verzeichnet.