Ärgernis in Mönchengladbach : Quälend langes Warten bei Kfz-Zulassung

Spontan in die KfZ-Zulassungsstelle gehen und eine Nummer ziehen – das ist nicht mehr möglich. Wer hier etwas zu erledigen hat, muss vorher einen Termin vereinbaren. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Wer in den vergangenen Wochen in Mönchengladbach ein Auto an-, ab- oder ummelden wollte, ist wahrscheinlich an den Rand des Wahnsinns getrieben worden: alle Leitungen ständig besetzt, ewig lange Wartezeiten. Jetzt sind wieder Online-Termine möglich.