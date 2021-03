Corona in Mönchengladbach (Mittwoch, 10. März) : Inzidenz sinkt, aber ein problematischer Trend setzt sich fort

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich weiter von der 50er-Marke entfernt. Es gibt jedoch auch einen Wermutstropfen in der aktuellen Pandemie-Entwicklung.

Mit 39,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag Mönchengladbach am Mittwochmorgen weiterhin erheblich unter dem NRW-Durchschnitt von 65,3. Am vergangenen Wochenende und am Montag hatte der Wert noch an der 50er-Marke gekratzt.

Allerdings ist die Zahl der aktuell Infizierten in Mönchengladbach den dritten Tag in Folge leicht gestiegen – von 238 am Montag auf nunmehr 249 am Mittwochmorgen. Zu dieser Entwicklung haben acht Neuinfektionen beigetragen, die das Gesundheitsmat am Mittwochmorgen meldete.