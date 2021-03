Gesundheit in Mönchengladbach : Jugendliche sollen Kampagne gegen „Komasaufen“ gestalten

Die Zahl der Jugendlichen, die wegen eines Vollrauschs im Krankenhaus behandelt wurden, hat sich in Mönchengladbach ähnlich entwickelt wie in ganz NRW. Foto: DPA

Mönchengladbach Mit einem Plakat zu den Gefahren von Alkohol können Jugendliche bei einer Aktion der Krankenkasse DAK Preise gewinnen. Die Zahl der Minderjährigen, die mit Vollrausch im Krankenhaus landen, lässt einen Trend erkennen.

Kunst gegen „Komasaufen“: Mit dieser Devise startet die Krankenkasse „DAK-Gesundheit“ auch in Mönchengladbach wieder eine Kampagne „Bunt statt blau“. Mag die Zahl der Jugendlichen in der Stadt, die wegen eines akuten Vollrauschs im Krankenhaus gelandet sind, den jüngsten Daten des Statistischen Landesdienstes IT.NRW zufolge rückläufig sein: Die Kasse will junge Menschen mit der Aktion weiter für die Gefahren des Rauschtrinkens sensibilisieren. Sie sollen Plakate gegen das „Komasaufen“ gestalten und können dabei Preise in Höhe von bis zu 500 Euro gewinnen.