Grünanlagen in Mönchengladbach : Gladbachs Bürgerwald hat Nachwuchs bekommen

Mönchengladbach Ein junger Amberbaum hat sich zu Kameraden auf dem Hauptfriedhof gesellt. Es gibt einen Weg für jedermann, dort für noch mehr Grün zu sorgen.

Klingt wie ein Medikament, ist aber ein Baum: Liquidambar styraciflua nennen versierte Botaniker die Baumart, von der ein junges Exemplar jetzt auf dem Hauptfriedhof wächst – in Mönchengladbachs erstem Bürgerwald. Die für die Grünanlagen in der Stadt zuständige Mags ist offenbar sehr angetan von ihm. Zumindest teilte sie die Pflanzung in geradezu liebevollen Worten mit: „Für den jungen Amberbaum beginnt auf der 1,5 Hektar großen Fläche des städtischen Hauptfriedhofs ein neuer Lebensabschnitt. Nach einigen Jahren in der Baumschule, in der er mindestens vier Mal verpflanzt wurde, hat er einen optimalen Wurzelballen entwickelt und damit die besten Voraussetzungen für ein langes Leben im Mönchengladbacher Bürgerwald.“