Corona-Lage nahezu unverändert : Remscheid hat zweithöchste Inzidenz in NRW

Die Corona-Lage in Remscheid und auch in Nordrhein-Westfalen bleibt am Mittwoch weitestgehend unverändert. Remscheid liegt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 121,3 an zweiter Stelle hinter dem Märkischen Kreis.

Das städtische Gesundheitsamt meldet am Mittwoch, dass aktuell 215 Remscheider an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. Die Infektionen ziehen sich durch alle Altersgruppen. 932 Personen stehen als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne.

Etwas verschlechtert hat sich die Situation im Krankenhaus. 25 positive Fälle im Alter zwischen 29 und 89 Jahren befinden sich in stationärer Behandlung. Vier Patienten müssen intensivmedizinisch behandelt werden, davon werden drei beatmet.

Mit der Inzidenz von 121,3 liegt Remscheid deutlich über dem NRW-Schnitt von 65,3 und dem Bundesschnitt von 65,4. Oberhalb der 100er-Marke lagen auch Herne (118,2), der Landkreis Düren (116,8) sowie Hagen (116,1) und Hamm (106,7).

Den besten Wert hatte Bielefeld mit 29,3. Unter 40 lagen auch die Landkreise Höxter (32,8), Paderborn (33,8), Coesfeld (35,4), und Euskirchen (35,6) sowie Bottrop (33,2) und Mönchengladbach (39,8). Unterhalb der 50-er-Schwelle sind regionale Lockerungen der coronabedingten Einschränkungen möglich.

(dpa/irz)