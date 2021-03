Corona im Kreis Viersen : Kreis meldet 22 Neuinfektionen am Dienstag

Kreis Viersen 179 Menschen im Kreis Viersen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Bei 38 von ihnen wurden im Labor Virus-Mutationen nachgewiesen.

Dem Kreis Viersen sind am Dienstag 22 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt von 51 auf 49. Aktuell gelten 179 Menschen als infiziert (zwölf weniger als am Montag). Bei 38 von ihnen wurde eine Virus-Mutation nachgewiesen, davon bei elf die südafrikanische und bei 27 Personen die englische Variante. Bislang wurden insgesamt in 134 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen (+13). Da nicht alle positiven Proben sequenziert beziehungsweise typisiert werden, geht der Kreis Viersen aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge wie am Vortag von weiteren 77 Infektionen mit Mutanten aus. Davon gelten 18 Menschen als aktuell infiziert – bei acht geht der Kreis Viersen von einer Infektion mit der südafrikanischen Varinate und bei zehn von einer Infektion mit der englischen Variante aus. In den sechs Krankenhäusern des Kreises Viersen werden 18 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, behandelt. Drei von ihnen werden invasiv beatmet. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis Viersen 8239 Corona-Fälle nachgewiesen. 7809 Menschen, die sich angesteckt hatten, sind genesen; 251 sind gestorben. Derzeit befinden sich 420 Kontaktpersonen in Quarantäne. Die aktuellen Fall-Zahlen für den Westkreis: In Viersen sind 35 Menschen infiziert (-4), in Nettetal 38 (-4), in Brüggen zwei (+0), in Schwalmtal fünf (-1) und in Niederkrüchten ebenfalls fünf (-3).