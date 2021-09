Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Donnerstag, 30. September) : Ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

Mönchengladbach Vorerkrankungen waren bei der Patientin (Jahrgang 1941) nicht bekannt. Auf den Gladbacher Intensivstationen werden weiter sieben Corona-Fälle behandelt.

Einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Corona hat das Mönchengladbacher Gesundheitsamt am Donnerstag, 30. September 2021, gemeldet. Die Patientin (Jahrgang 1941) sei im Krankenhaus gestorben, heißt es in der Meldung. Vorerkrankungen seien nicht bekannt gewesen. Mit diesem Fall steigt die Zahl der Personen, die seit Beginn der Pandemie (im März 2020) an oder mit Corona gestorben sind, auf 239 an.