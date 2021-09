Wegweisendes Wochenende in der 2. Liga : Kann der GHTC um den Aufstieg in die Bundesliga spielen?

Der Gladbacher HTC ist mit zwölf von möglichen 15 Punkten in die Saison gestartet. Man liegt auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Foto: Dieter Wiechmann

Hockey Der Gladbacher HTC spielt nach guten Saisonstart in der Liga oben mit. Am Wochenende stehen nun zwei Spiele gegen die direkte Konkurrenz an der Tabellenspitze an. Und möglicherweise müssen beim GHTC danach die Saisonziele überdacht werden.

In der 2. Hockey-Bundesliga schaut am Wochenende alles auf den linken Niederrhein. Die drei Topteams der Gruppe Nord treffen an einem Doppelspieltag in direkten Duellen aufeinander. Wo sich in den vergangenen Jahren vor allem Teams aus Hamburg und Köln um den Sprung in die 1. Bundesliga beworben haben, da haben sich nun nach fünf Spieltagen der Crefelder HTC, Schwarz-Weiß Neuss und eben auch der Gladbacher HTC eingefunden.

Der Spitzenplatz von Krefeld kommt nicht überraschend. Dass aber auch Neuss und Gladbach vorne mitmischen, damit hatten nicht viele vor der Saison gerechnet. Vor allem nicht mit dem starken Start des GHTC, der bislang zwölf von 15 möglichen Punkten holte. Das hat auch die Verantwortlichen im Verein positiv überrascht, wie Trainer Jan Klatt verrät: „Wir wussten, dass wir eine gute Truppe haben, aber dass wir schon so schnell solch eine Stabilität reinbekommen, dass war nicht zu erwarten. In den ersten Partien habe ich noch gedacht, dass das tagesformabhängig ist, aber wir sind wirklich gut im Flow.“

Am Samstag (16.30 Uhr) spielen die Gladbacher im Derby bei SW Neuss, Sonntag geht es zum Crefelder HTC (13 Uhr). „Ich gehe von zwei offenen Spielen aus, wo wir punkten können“, sagt Jan Klatt und sieht sein Team nicht chancenlos in den Topspielen. „Man spürt in jedem Training, dass die Jungs richtig Bock auf diese Spiele haben.“

Sollten die Gladbacher auch in den Auswärtsspielen fleißig punkten, müsste an den Holter Sportstätten beim Thema Aufstieg so langsam ein Umdenken stattfinden. Noch hält sich Klatt aber zurück: „Ich denke, dass wir erst einmal die beiden Spiele abwarten sollten. Wenn man zwei Mal verliert, wäre man auch ganz schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen. Auch deshalb schwanken unsere Gedanken beim eigenen Anspruch ein wenig.“

Verlassen kann sich der Coach am Wochenende wieder auf seine Offensive, die zuletzt in drei Partien 13 Tore erzielte. Acht Treffer davon gehen auf das Konto der Südafrika-Fraktion. Vor allem Dayaan Cassiem überzeugt mit seiner Geschwindigkeit und seiner Qualität (Klatt: „Das ist manchmal eine echte Augenweide“). Der 38-fache Nationalspieler und Olympiateilnehmer von Tokio hat bislang in allen fünf Saisonspielen getroffen und führt sogar die Torschützenliste der 2. Bundesliga an. Dem Vernehmen nach soll auch der Gegner von Sonntag, der Crefelder HTC, an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein.