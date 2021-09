Krankenhaus in Mönchengladbach : Neuer Chef der Kliniken Maria Hilf kommt aus Düsseldorf

Krankenhaus in Mönchengladbach

Mönchengladbach Paul Schneider übernimmt zum 1. Oktober die Geschäftsführung des größten Krankenhauses in Mönchengladbach. Sein Vorgänger Jürgen Hellermann bleibt noch bis Jahresende – seine Tätigkeit hinterlässt Spuren.

Die Kliniken Maria Hilf haben einen neuen Geschäftsführer. Paul Schneider übernimmt ab dem 1. Oktober die Geschäftsführung und wird damit Nachfolger von Jürgen Hellermann, der zum Jahresende in den Ruhestand wechseln wird. Das teilte das größte Krankenhaus der Stadt mit. Die Kliniken Maria Hilf haben 17 Fachabteilungen, rund 2500 Mitarbeiter und 754 Betten. „Wir sind überaus glücklich, dass wir Herrn Dr. Paul Schneider für dieses Amt gewinnen konnten“, sagte Ludwig Quacken, Vorstandsvorsitzender der St.-Franziskus-Stiftung, die Träger des Krankenhauses ist.

Schneider (39) wechselt vom Verbund katholischer Kliniken Düsseldorf (VKKD) nach Mönchengladbach. Er sammelte in unterschiedlichen Krankenhausbereichen Kenntnisse und hat die Krankenhausbetriebsführung „von der Pike auf kennengelernt“, teilt das Maria Hilf mit. Beim VKKD startete er vor elf Jahren in den Geschäftsbereichen Rechnungswesen und Controlling. Darüber hinaus begleitete er zahlreiche größere Bau- und Erweiterungsprojekte des VKKD und übernahm die Ressortleitung Technik. Kurz darauf erfolgte seine Berufung in die erweiterte Geschäftsleitung und die Bestellung zum Prokuristen.