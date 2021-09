Inzidenzwert sinkt : Neun neue Corona-Infektionen im Kreis Viersen

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden am Mittwoch, 29. September, neun neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt.

Aktuell gelten 152 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 15 davon in Willich, elf in Tönisvorst, sieben in Grefrath und drei in Kempen. 101 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 31,2 auf 30,5. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 53,9.