Ausstellung in Mönchengladbach : Farbenfrohe Kunst im Schmölderpark

Mönchengladbach Bei der sechstündigen Ausstellung Art of Schmölderpark zeigten sieben Künstler ihre Werke. Sie lockten zahlreiche Besucher zum Pavillon des Parks.

Art of Schmölderpark ist ein neues Kunstformat. Horst Hüsch und Karl-Heinz Schiffer, die Vorsitzenden des Fördervereins Schmölderpark, riefen es ins Leben. Corona hatte, wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Günter Krings in seiner Eröffnungsansprache betonte, auch im Schmölderpark viele Veranstaltungen verhindert. Aber mit dieser Premiere sei nun eine neue Tradition, die einer Kunstausstellung, begründet. In Anlehnung an Sound of Schmölderpark, der Konzertreihe im Pavillon, sei kurzerhand die Art of Schmölderpark entstanden.