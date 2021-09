Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Mittwoch, 29. September) : Mönchengladbach hat nun die vierthöchste Inzidenz in NRW

219 Corona-Fälle sind in den vergangenen sieben Tagen in Mönchengladbach nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Während die Werte landesweit sinken, steigen diese in Mönchengladbach wieder leicht an. Die Corona-Lage auf den Intensivstationen in der Stadt bleibt unverändert.

Den Nachweis von 55 Neuinfektionen in Mönchengladbach meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 29. September (Stand: 8 Uhr). Gleichwohl sinkt die Zahl der akut Infizierten von 370 (am Dienstag) auf 302 (am Mittwoch). Das heißt: Deutlich mehr Personen sind in den Status „genesen“ gewechselt, als sich Menschen neu angesteckt haben.

Die Inzidenz – also der Wert zur Betrachtung der vergangenen sieben Tage – steigt dennoch an, liegt am Mittwoch bei 84,3 (Vortag: 77,8; Vorwoche: 71,6). Höher war der Wert zuletzt vor zwei Wochen (am 16. September, als die Inzidenz bei 97,4 lag).

Bundesweit liegt der Sieben-Tage-Wert aktuell bei 61,0 (Vortag: 60,3). Der Landesschnitt beträgt 53,9 (Vortag: 55,6). Somit weist Mönchengladbach weiterhin eine überdurchschnittlich hohe Inzidenz auf. Tatsächlich gibt es in ganz NRW nur drei Städte oder Kreise, deren Werte höher sind: die Landkreise Minden-Lübbecke (Inzidenz von 109,3) und Lippe (114,7) sowie die Stadt Hagen (135,7).

Auch die Zahl der Quarantäne-Fälle in Mönchengladbach ist wieder leicht gestiegen. Derzeit befinden sich 421 Personen in Isolation (Vortag: 393).

Unverändert bleibt die Corona-Lage auf den Intensivstationen der Mönchengladbacher Krankenhäuser. Laut Divi-Intensivregister (Stand: Mittwoch, 29. September 2021, 10.19 Uhr) werden dort sieben Covid-19-Patienten behandelt. Drei Personen werden invasiv beatmet. Zwölf der insgesamt 83 Intensivbetten sind frei. Die Zahl der Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung ist seit Sonntag (26. September) unverändert.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind in Mönchengladbach insgesamt 13.542 Corona-Fälle bestätigt worden. 13.002 Personen gelten als nicht mehr infektiös, 238 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

