Mönchengladbach: Brücke Ritterstraße ist Dauerproblem

Mönchengladbach Die Bauarbeiten dauern länger, die Kosten steigen um acht Prozent, und das Nierswasser verschwindet in Rohren: Die Sanierung der Brücke wird zur unendlichen Geschichte. Autofahrern verlangt die einspurige Sperrung viel Geduld ab.

Es ist ein permanentes Ärgernis für Autofahrer: die Brücke an der Ritterstraße. Seit Monaten ist sie eingerüstet, seit Monaten ist sie nur einspurig passierbar, seit Monaten staut sich der Verkehr in langen Pkw-Schlangen. Und weil inzwischen klar ist, dass der eigentliche Fertigstellungstermin im Herbst nicht mehr eingehalten werden kann, kochen die Emotionen hoch.

Brief an Rheinische Post, Lüpertzender Str. 161, 41061 Mönchengladbach.

Fest steht deshalb auch: Die Maßnahme wird nicht wie geplant im Herbst beendet sein. Denn die Niers muss, um weiter an der Brücke arbeiten zu können, an dieser Stelle für einige Monate in Rohren fließen. Drei Stahlrohrstränge von jeweils 24 Metern werden dann in das Flussbett verlegt. Für Lieferung und Montage sind rund fünf Wochen eingeplant. Allerdings kann das erst dann gemacht werden, wenn dafür die Genehmigung der Bezirksregierung vorliegt. "Sie soll kurzfristig kommen", sagt Stadtsprecher Rütten. Bevor das Nierswasser durch die Stahlrohre geleitet werden kann, muss noch ein Damm aus Sandsäcken gebaut werden. Rütten: "Nur so kann das Wasser von den Uferbereichen ferngehalten werden." Auf 1,25 Millionen Euro war die Gesamtmaßnahme veranschlagt, die zusätzlichen Arbeiten verteuern das Projekt um rund acht Prozent. Die Stadt muss alle Kosten tragen. Und wann wird die Brücke Ritterstraße fertig? Das könne derzeit niemand verlässlich sagen, so die Stadt.