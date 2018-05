Mönchengladbach : So ist das Grillen im Stadtwald erlaubt

Mönchengladbach Die Saison ist eröffnet. Bereits am Sonntag haben mehr als 600 Menschen im Stadtwald gebrutzelt. Problem: Viele begrenzten sich nicht auf die offiziellen Grillplätze - deshalb musste die Polizei ausrücken. Wir erklären, was wichtig ist.

Die Sonne scheint, die Temperatur wandert Richtung 30 Grad. Für viele ist das das Signal, die Grillsaison zu eröffnen. So auch am vergangenen Sonntag im Stadtwald. Dort kam es zu chaotischen Szenen. Mehr als 600 Menschen wollten ihr Fleisch brutzeln, viele hielten sich jedoch nicht an die von der Stadt erlaubten Grillplätze, sondern campierten da, wo sie gerade wollten. Zudem häuften sich Berge von Müll an. Die Mags und die Polizei mussten einschreiten. "Die Mags verteilte Müllbeutel an die Menschen, um das Ausmaß des Mülls etwas zu reduzieren", sagt Jürgen Lützen, Sprecher der Polizei. "Und wir haben mit etlichen Wild-Grillern Gespräche geführt."

Damit es soweit gar nicht erst kommen muss, erklären wir einmal, wo in Mönchengladbach gegrillt werden darf, und worauf geachtet werden muss:

Grillplätze

In Mönchengladbach gibt es drei öffentliche Grillplätze, die zum Brutzeln einladen. Einer muss vorab reserviert werden, die anderen beiden nicht. Außerhalb dieser Grillplätze ist das Grillen in öffentlichen Grünanlagen (Wiesen, Wälder) nicht erlaubt.

Stadtwald - Dahlener Straße/Parkplatz Stadtwald

Ein Grillbereich kennzeichnet das Gebiet, in dem gebrutzelt werden darf. Ein eigener Grill muss allerdings mitgebracht werden. Eine Reservierung ist nicht nötig.

Freizeit Dahl - Brunnenstraße

Insgesamt fünf Grillplätze, die natürlich auch einzeln nutzbar sind, sind an der Brunnenstraße verfügbar. Eine vorherige Anmeldung ist unter der Telefonnummer 02161 13711 erforderlich. Der Schlüssel wird allerdings nur gegen Hinterlegen der Personalien ausgegeben.



Freizeit Rheindahlen - Stadtwaldstraße/Mennrather Straße Auch hier ist das Grillen nur innerhalb eines gekennzeichneten Bereichs erlaubt. Die Grills müssen selbst mitgebracht werden, eine Reservierung ist nicht nötig.

Das Müllproblem

Die Mags-Grillscouts sind in den Sommermonaten in Sonderschichten rund um die öffentlichen Grillplätze unterwegs. "Wir sind am Wochenende immer schon am Morgen vor Ort. Und wenn es erforderlich ist, auch abends", erklärt Anne Peters-Dresen, Sprecherin der Mags.

Dass der entstandene Müll in die "ausreichend vorhandenen Mülleimer" gehört, sollte sich von selbst verstehen - bei vielen Grillern, scheint dies aber anders. "Rund um die Grillzonen gibt es Container und Abfalleimer, in die Speisereste oder Einweggeschirr kommen. Trotzdem müssen wir immer wieder teilweise erhebliche Mengen an Abfällen entsorgen", sagt Anne Peters-Dresen. Wichtig: "Asche darf nur komplett abgelöscht entsorgt werden, sonst besteht das Risiko eines Brandes." Dafür hatte die Mags extra spezielle Container nachgerüstet.

Doch viele Menschen würden die Behälter für alles Mögliche nutzen, nur nicht für den gedachten Zweck. Die Mags versucht, "das Bild nach solchen heißen Tagen immer wieder herzustellen". Bei Szenen, wie am vergangenen Sonntag mit 600 Menschen an einem Ort, dauert dies aber eine ganze Weile. Also: "Nach dem Grillen den verursachten Müll in den Mülleimer und die Container schmeißen, damit auch die nächsten Gäste den Platz noch benutzen können", betont Anne Peters-Dresen.

Die Parksituation

Das Parken an den öffentlichen Grillplätzen ist bei sommerlichen Temperaturen immer ein Problem. Denn: "Parken ist nur auf den Parkplätzen erlaubt", betont Dirk Rütten, Sprecher der Stadt. Und das ist vor allem beim Grillplatz am Stadtwald sehr schwierig. Denn Parkplätze sind dort rar. "Die Parksituation ist sehr angespannt. Erst werden die Grünflächen unter den Bäumen zugestellt, dann fangen die Leute an, auch den Mittelstreifen zuzuparken", sagt Dirk Rütten. Diese Falschparker erwartet ein Bußgeld durch das Ordnungsamt. "Verstöße werden ganz normal aufgenommen", erklärt Stadtsprecherin Meike Wehner. "Wer allerdings eine gefährliche Situation verursacht, also beispielsweise eine Feuerwehrzufahrt blockiert, der muss damit rechnen, abgeschleppt zu werden." Das Ordnungsamt würde allerdings mit "gesundem Augenmaß" arbeiten. "Nur weil ein Fahrzeug etwas schräg steht, muss man keine Sorgen haben", sagt Meike Wehner.

Eine Lösung für die Situation gibt es kaum. "Möglichst frühzeitig anreisen", sagt Dirk Rütten. "Der Stadtwald ist auch in der Region ein sehr beliebtes Ziel, da er so nah an der Autobahn liegt. Das macht es natürlich noch etwas schwieriger." Die einfachste Alternative ist also: An einem schönen Tag, das Auto stehen lassen und zum Fahrrad greifen oder einfach durch die Natur zu Fuß zu spazieren.

