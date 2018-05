Mönchengladbach: Stadt sucht einen Architekten für den Bücherei-Ausbau

Mönchengladbach Souterrain, Anbau oder zusätzliche Etage? Im September ist ein Wettbewerb unter Architekten. Baubeginn ist 2020.

Seit rund zehn Jahren wird in der Stadt intensiv über die Stadtbibliothek an der Blücherstraße diskutiert. Nicht über ihre Arbeit, ihr Medienangebot oder über die Besucherfrequenz - legte man diese Kriterien zugrunde, bekäme das Carl-Brandts-Haus nur Bestnoten. Nein, die Bücherei war im vergangenen Jahrzehnt immer dann im Gespräch, wenn es um die bauliche Substanz und einen möglichen anderen Standort ging. Wegen eines nicht ausreichenden Brandschutzes schien sogar an einer erzwungenen Schließung kein Weg vorbei zu führen. Dann kam das Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP mit dem Plan, Haus und Gelände an der Blücherstraße anders zu nutzen und eine neue Bücherei an der oberen Hindenburgstraße zu bauen. Und auch das Vitus-Center war kurz als Dauerbleibe ein Thema.