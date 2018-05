Mönchengladbach: Bürger vermissen beim Müll eine Gebührentransparenz

Mönchengladbach Heute beschäftigt sich der Beschwerdeausschuss mit Bürgeranträgen. Grüne fordern andere Berechnung.

Der Pädagoge Peter Uhler saß mehrere Jahre für die CDU im Stadtrat und ist heute noch als stellvertretender Vorsitzender der Friedrich-Spee-Akademie in der Stadt aktiv. Auch er erhielt für seine dreiköpfige Familie das Erfassungsformular der Stadttochter Mags, in dem er die Personenzahl und das gewünschte Leerungsintervall für Restmüll angeben muss. "Da wird abgefragt, ob wir eine wöchentliche oder eine 14-tägige Leerung unserer Mülltonne haben wollen. Das kann ich doch erst dann entscheiden, wenn ich auch die vermutlich höheren Kosten für die wöchentliche Leerung kenne", wundert er sich. Eine Rückfrage seinerseits bei der GEM brachte nicht die gewünschte Antwort: "Die Dame am Telefon war nett, aber sie konnte mir nicht helfen."