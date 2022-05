Berufsmesse „MG zieht an“ : Ein Hauch Paris in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Messe „MG zieht an“ soll vorrangig Unternehmen der Textilbranche mit jungen, potenziellen Mitarbeitenden zusammenbringen. Ein Highlight dabei war die Modenschau der Studierenden. Das waren die Outfits.

Vor dem Auftritt war es noch stressig, am Ende ist alles gut. Rund 200 Menschen haben Nadine Gottwalds Kollektion „To Appear As We Please“ bei der „MG zieht an“-Modenschau gesehen. „Jetzt ist es vorbei“, sagt die Studentin und lächelt. 45 Minuten liefen die Studierenden des Fachbereichs Textil- und Bekleidungstechnik erst die Treppe der Textilakademie herunter und dann den improvisierten Laufsteg entlang.