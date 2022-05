Fußball-Kreisliga A : Spannender Dreikampf um zweiten Aufstiegsplatz

Türkiyemspor trifft in einem Wiederholungsspiel noch auf den direkten Konkurrenten ASV Süchteln II. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Kreisliga A Tus Wickrath steht als Meister in der Kreisliga A fest, dahinter kämpfen ASV Süchteln II, Türkiyemspor und die Red Stars um den letzten Aufstiegsplatz. Wie sieht das Restprogramm der Teams aus?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Horst Höckendorf

Mit Abschluss der Hinrunde stand bereits so gut wie sicher fest, dass TuS Wickrath wohl nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen ist. Und tatsächlich: Nach ebenso starker Rückrunde steht die Mannschaft von Trainer Dirk Horn vorzeitig als Meister somit als erster Aufsteiger in die Bezirksliga fest. Der Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz ist derweil noch offen: ASV Süchteln II, Türkiyemspor und den Red Stars haben alle drei noch Chancen auf das Ticket in die Bezirksliga. Denn keiner der drei Mannschaften gelang es bislang, sich von den Konkurrenten abzusetzen. Spötter sprechen dann gerne von einem Schneckenrennen. Wie sieht das Restprogramm aus?

ASV Süchteln II (2. Platz, 88:50 Tore, 60 Punkte): Das auf dem Papier scheinbar leichteste Restprogramm hat die Reseve des ASV. Denn mit dem Polizei SV (31. Spieltag), Mennrath II (33. Spieltag) und Lürrip II (34. Spieltag) geht es gegen drei Teams aus dem Tabellenkeller. Allerdings brauchen diese Mannschaften selbst noch jeden Punkt im Saisonendspurt – was diese Teams zu durchaus unangenehmen Gegnern macht. Der 32. Spieltag ist für Süchteln spielfrei. Eine entscheidende Rolle in der Aufstiegsfrage kommt dem noch auszutragenden Wiederholungsspiel beim direkten Kontrahenten Türkiyemspor zu. Die Partie muss allerdings noch terminiert werden. Ein Vorteil für Süchteln: Das Team kann auf Spieler aus der Landesligamannschaft zurückgreifen. Und zuletzt machte der Verein deutlich, dass er gewillt ist, diesen Bonus im Aufstiegskampf auch zu nutzen.

Türkiyemspor (3. Platz, 105:52 Tore, 56 Punkte): Gegen Mannschaften aus der Abstiegsregion geht es auch noch für Türkiyemspors. Am kommenden Spieltag steht zunächst die Partie bei Lürrip II an, dann ist der SC Rheindahlen zu Gast, der seinen Blick nunmehr auch nach unten richten muss. Am vorletzten Spieltag gastieren die Sportfreunde Neersbroich an der Brückenstraße, für die es tabellarisch um nichts mehr geht. Der letzte Spieltag führt Türkiyemspor nach Korschenbroich, das auch noch jeden Punkt benötigt – eine vermeintlich unangenehme Aufgabe. Und dann steht noch das ausstehende Wiederholungsspiel gegen die Reserve des ASV an.