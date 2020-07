Personalien im Kreis Mettmann : Wahlen und Verabschiedungen

Offizielle Verabschiedung in den nur kurze Zeit bevorstehenden Ruhestand: Stefan Goebels (v. l.), Detlef Hesse (Mitte) und Uwe Knorr. Foto: Polizei Foto: Stadt Laval

Mettmann Der Leitende Polizeidirektor Manfred Frorath geht in den Ruhestand, ebenso Polizeihauptkommissar Detlef Hesse, der als ältester aktiver Polizeibeamter im Kreis Mettmann gilt. Die Grünen haben zudem ihre Kandidaten für den Kreistag bestimmt.

Mettmanns Partnerstadt Laval hat einen neuen Bürgermeister. Bei der Stichwahl der Bürgermeisterkandidaten erhielt Florian Bercault (Linke Liste „Morgen Laval gemeinsam, ökologisch und solidarisch“, Foto: Stadt Laval) 53,44 Prozent der Stimmen, sein Gegner Didier Pillion , derzeitiger stellvertretender Bürgermeister von Laval, kam auf 46,56 Prozent. Florian Bercault wird den amtierenden Bürgermeister Francois Zocchetto ablösen, der nicht mehr kandidierte. Bercault wird offiziell am 3. Juli zum Bürgermeister von Laval ernannt. Mit 30 Jahren wird er Lavals jüngster Bürgermeister.

Die auch für Mettmann und Wülfrath zuständige Verbraucherzentrale in Velbert hat mit Sabine Klischat-Tilly (Foto: Verbraucherzentrale) jetzt eine zusätzliche Beratungskraft. Darüber freut sich Andreas Adelberger, Leiter der Einrichtung, der die Beratung bisher alleine stemmte. Klischat Tilly ist studierte Oecotrophologin (Ernährungs- und Haushaltswissenschaftlerin) und arbeitet sich gegenwärtig in das Themengebiet Pauschalreiserecht ein. Das wurde in den letzten Wochen aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen rechtlichen Fragestellungen geradezu „explosionsartig“ nachge­fragt, wie Adelberger berichtet.