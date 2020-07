Neue Filme in Mettmanns Kino : Mittelgute Resonanz bei Kino-Neustart

Mettmann Auch bedingt durch die Auflagen der Corona-Pandemie war die Gästeanzahl bei der Wiedereröffnung von Mettmanns Weltspiegel-Kino überschaubar. Das Programm mit neuem Filmmaterial fand bei den Besuchern großen Anklang.

„Am besten war noch die Nachmittagsvorstellung von ‚Meine Freundin Connie‘ mit insgesamt 20 Kids besucht“, berichtet Martin Geisenhanslüke, der nach sieben Jahren „Abstinenz“ seit Februar wieder im Weltspiegel-Kino arbeitet. Somit kann er berichten, was sein Chef Thomas Rüttgers nach dem behördlich oktroyierten Lockdown, der fürs Kino die Schließung bedeutete, unternommen hat, um die Zeit bis zum Re-Start zu überbrücken. „Da wir das Erkrather Autokino bereits kurz nach dem Lockdown eröffneten und damit in einer Zeit, wo es kaum Freizeitalternativen gab, begeistern konnten, hat es mit Abstand den besten Zuspruch gehabt“, erklärt Giesenhanslüke, warum das Format Autokino in Erkrath so überaus erfolgreich war – und an anderen Standorten nicht.