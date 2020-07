Gerichtsprozess in Mettmann : Vermieter klagt auf Zwangsräumung einer renitenten Mieterin

Gerichtsprozess in Mettmann

Mettmann Eine 82-Jährige soll in Mettmann Müll im Hausflur und den eigenen Urin auf der Terrasse verteilen. Der Prozess gegen sie zieht sich nun schon über drei Tage hin – und ein Ende ist nicht abzusehen.

Seit Monaten drängt ein Vermieter auf die Zwangsräumung einer Wohnung in der Mettmanner Innenstadt. Nun hätten sich die Mietparteien eigentlich beim Amtsgericht gegenüber sitzen sollen – die Beklagte allerdings war nicht gekommen. Die 82-Jährige hatte sich krank gemeldet.

Der Leidensdruck des Vermieters ist groß. Per Handyvideo hat er festgehalten, wie die Beklagte keifend im Treppenhaus steht, während sie ihren Müll über das Geländer kippt und im Hausflur verteilt. Im nächsten Video dokumentiert die Tochter des Vermieters Urin an ihrer Wohnungstüre, der sich in ihrer Wohnung verteilte. Dazu beschallte die alte Dame den Hausflur nachts um halb elf mit klassischer Musik.