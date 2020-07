Ferienaktion in Mettmann : Bauspielplatz: Kinder bauen Ökotopia

Mettmann Auch in diesem Sommer verwandelt sich der Bolzplatz des Heresbach-Gymnasiums in eine kleine Kinderstadt. Mit Säge, Hammer und Nägeln wird eifrig gebaut.

Der traditionelle Bauspielplatz, den die Jugendförderung der Stadt Mettmann in den Sommerferien anbietet, stand in diesem Jahr auf dem Corona-Prüfstadt. Dank eines Sicherheitskonzeptes darf er jedoch nun stattfinden, erzählt Markus Kier von der Jugendförderung. „Wir haben jeden Tag knapp über 50 Kinder hier, dazu 14 ehrenamtliche Jugendliche“, sagt Kier. Der Bauspielplatz ist nun in Kontaktgruppen eingeteilt, in welchen Kinder aus zwei befreundeten Familien werken können. Die einzelnen Bauprojekte stehen zwei Meter voneinander entfernt. „Es funktioniert gut“, betont Markus Kier, „die Kinder halten sich super dran.“