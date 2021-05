Schmuck erbeutet : Trio stiehlt Uhren und Schmuck

Die Polizei fahndet nach drei verdächtigen Männern, die Zeugen im Hausflur des Mehrfamilienhauses gesehen hatten. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Langenfeld (elm) Mehrere Uhren und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro haben unbekannte Täter erbeutet, die nach Polizeiangaben am Montagmittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Lindberghstraße eingebrochen sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 11.40 Uhr hatte ein Ehepaar die Wohnung verlassen. Als es gegen 12.40 Uhr zurückkehrte, waren sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht worden.