Politik in Mettmann : Bewerber für Integrationsrat gesucht: Stadt verlängert Frist

Politik in Mettmann

Mettmann Der Integrationsrat befasst sich mit allen Themen, die für Migranten in der Stadt Mettmann wichtig sind. Er wird am 13. September neu gewählt. Bis zum 20. Juli können sich Kandidaten dafür registrieren lassen.

Am 13. September dieses Jahres wird zeitgleich mit der Kommunalwahl auch der Integrationsrat gewählt, der sich aus direkt gewählten Vertretern und Ratsmitgliedern zusammensetzen wird. Der Integrationsrat ist die politische Interessenvertretung aller Migranten in der Stadt. Er ist ein Fachgremium, in dem alle integrationspolitisch relevanten Themen behandelt werden können. Die Beratungsergebnisse werden vom Rat und seinen Ausschüssen als eine wichtige Unterstützung angesehen. Der Integrationsrat hat beratende Funktion.