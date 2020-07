Mobile RP-Redaktion in Mettmann : Mega-Verkehr an Lutterbecker Straße

Tanja Seidler, Ulrich Görgens und Corinna Jungblut mit Tochter Zoe debattierten in der mobile RP-Redaktion das Mega-Verkehrsaufkommen in der Lutterbecker Straße und Eichstraße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Bei der Mobilen Redaktion der Rheinischen Post in der Oberstadt ging es in der Diskussion vor allem um den Verkehr an der Lutterbecker Straße/Ecke Eichstraße. DIe Anwohner fühlen sich von Politik und Verwaltung im Stich gelassen.

Die Oberstadt Mettmanns, ein Kleinod und Wahrzeichen, pittoresk und attraktiv. „Allerdings ist das Verkehrsaufkommen eine Katastrophe“, eröffnete Corinna Jungblut die mobile RP-Redaktion mit Blick auf die Weggabelung der Lutterbecker Straße an der Ecke zur Eichstraße. Mit ihrer Familie lebt die Mettmannerin hier seit sechs Jahren und ist zunehmend genervt.

„Gerade diese Kurve ist besonders schlimm“, pflichtet Nachbarin Tanja Seidler bei. Eigentlich gilt fürs komplette Areal Tempo 30. Aber wer die Lutterbecker Straße hinauffährt, „schaltet gerne noch mal einen Gang runter, um dann mit Gummi die Steigung an der Eichstraße zu nehmen“, beschreiben die Nachbarn leidvolle Erfahrungen. Schon morgens zwischen 7.15 und 8.15 Uhr haben sie 480 Autos gezählt. Im Verlauf des Tages werden es gerne 4000. Ursache für den Mega-Verkehr: Die Sperrung der Johhannes-Flintrop-Straße.

Info Zu viele Autos, zu viel Lärm und keine Lösung Problem Anwohner sind über die Sperrung der Johannes-Flintrop- Straße sauer, seither herrscht Mega-Verkehr auf den kleinen Routen als Umgehungsstraßen. Zahlen Vorher waren es 2000 Kfz pro Tag, jetzt sind es 4500 Kfz am Tag, wie die Anwohner in eigener Erhebung an der Lutterbecker Straße gezählt haben.

Ein probates Mittel, das viel zu hohe Verkehrsaufkommen nachhaltig zu reduzieren, wäre eine Diagonalsperre. „Aber letztlich wird sich auch erst hier oben etwas im Sinne der Anwohner regulieren lassen, wenn für die gesamte Stadt ein vernünftiges Mobilitätskonzept entwickelt wurde“, sagt Ulrich Görgens. „Wenn eine Verkehrswende vollzogen ist, Fuß- und Radwege entsprechend vorhanden und der ÖPNV eingebunden ist, die Menschen E-Bikes nutzen und am Car-Sharing partiziperen – dann könnte es auch mit weniger Autoverkehr an der Lutterbecker Straße klappen.“ Dafür kämpfen und engagieren sich die Mitglieder der Initiative.

Die Geschichte über das Theater an der Lutterbecker Straße/Ecke Eichstraße ist lang, erklärt auch Anwohner Ulrich Görgens. Seit etwa 20 Jahren lebt und arbeitet er hier, leise brausend fuhren Autos hier nie entlang. „Aber vor der Netztrennung zählten wir 2000 Autos, jetzt sind es 4500“, wiederholt er die eigene Datenerhebung. Seitdem besagte Flintropstraße nicht mehr zu passieren war und die Querspange als Umgehungsstraße fungiert, knubbelt sich hier „der verdrängte Verkehr der umliegenden Straßen. Das ist hier halt auch eine beliebte Abkürzung“, beschreiben die Nachbarn, wie auch Lkw die Strecke entlang sausen. Und die „jungen Leute, die früher um den Jubiläumsplatz cruisten, cruisen jetzt durch die Oberstadt. Wir bekommen das Tempo jedes Rasers als Vibration in der Wohnung mit.“ Ausschlafen ist an einem herkömmlichen Wochentag „nicht drin, morgens finden hier wilde Hupkonzerte von den Berufspendlern, denen es nicht schnell genug geht, statt.“

Als „tierisch laut“ beschreiben die Anwohner die durch den Autoverkehr bedingte Situation – und selbst an einem Ferientag wie jetzt ist „unfassbar viel Betrieb“. Aber nicht nur, dass „man kaum noch das Fenster öffnen kann, weil draußen so viel Lärm ist, es ist auch wahnsinnig gefährlich“, wie Corinna Jungblut, selbst Mutter, weiß. Denn die Lutterbecker Straße über die Eichstraße nehmen Kindergartenkinder und Schüler als Weg.

„Nun ist es ja nicht so, dass wir nicht längst mit Politik und Verwaltung gesprochen hätten“, führt Ulrich Görgens weitere Schritte aus. „Aber wir werden immer bloß vertröstet“, lautet das Fazit der Initiativler über die Einbringung zur Umsetzung zielführender Maßnahmen, erklärt Ulrich Görgens auch mit Blick auf das „Integrierte Handlungskonzept“ in einer gedruckten Version anno 2013. Diese Hinhaltetaktik sei bitter, inzwischen wurde der Schulterschluss mit anderen Mettmanner Initiativen, die sich auch der Verkehrsberuhigung widmen, gesucht.