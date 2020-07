Weiterer touristischer Ausbau des Neandertals : Besuchermagnet Kalksteinbruch

Mettmann Temporär aus seinem Dornröschenschlaf geweckt, wurde der Kalksteinbruch jetzt bei einer Tour als Mega-Attracktion gelobt. Es gibt Ideen, ihn touristisch zugänglich zu machen. Mehrere Millionen Euro brutto soll der Park mit seinen Attraktionen jährlich bringen. Verwaltung und Bezirksregierung tun sich schwer mit der Erschließung.

Die Resonanz war riesig, 300 Interessierte hatten sich zur Tour um Mettmanns Lagune angemeldet, 30 Teilnehmer fanden sich jetzt am Kalksteinbruch im Neandertal ein. Denn wegen der durch die Corona-Pandemie bedingten Abstands- und Hygieneregeln war die Zahl der Teilnehmer begrenzt. „Die Tour war innerhalb von 24 Stunden ausgebucht“, erklärte Mitorganisatorin Sandra Pietschmann, die gemeinsam mit dem Mitbesitzer des Kalksteinbruchs Willi Schaefer zu dieser Führung rund um den idyllischen See eingeladen hatte. Und wegen des überragenden Interesses sollen weitere Touren organisiert werden.

Willi Schaefer von den Kalkwerken im Neandertal machte zum Tourauftakt exakte Angaben zum Objekt. „Es handelt sich um ein 92 Hektar großes Gelände. Hier befand sich ein warmes Flachmeer mit Korallen. Was Sie hier sehen, ist nichts anderes als ein verfestigtes Korallenriff.“ Der See des Steinbruchs fasst derzeit 80 Millionen Kubikmeter Wasser in Trinkwasserqualität. 1916 ist der Steinbruch in Betrieb gegangen. Die Abbaugenehmigung geht bis Ende 2021. „Bis Ende 2022 haben wir die Rückbauverpflichtung zu erfüllen.“ Bereits vor zehn Jahren wurde ein Nutzungskonzept entwickelt, diese Oase im Neandertal ökologisch-touristisch zu nutzen.