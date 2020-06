Wahlarena am 18. Juni ab 18 Uhr : IHK diskutiert online mit Langenfelds Bürgermeisterkandidaten

Chef im Rathaus in Langenfeld ist seit 2009 Bürgermeister Frank Schneider (CDU). Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Vor den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am 13. September bietet die IHK Düsseldorf in diesen Tagen so genannte „Wahlarenen“ an. Darin diskutieren online Bürgermeisterkandidaten mit Unternehmern über für die Wirtschaft relevante Themen. Am Donnerstag, 18. Juni, tun dies ab 18 Uhr die Bewerber aus Langenfeld.

Gegen Bürgermeister Frank Schneider (CDU) werden bei der Kommunalwahl am 13. September Sascha Vilz (SPD), Dr. Günter Herweg (Grüne) und Sven Lucht (BGL) antreten. Wegen Corona sind bei der IHK-Wahlarena am 18. Juni vor Ort keine Zuschauer zugelassen. Digital kann aber jeder zuschauen – und sogar Fragen stellen. Diese sollten aber in irgendeiner Form einen wirtschaftlichen Bezug haben, erklärt die Projektverantwortliche bei der IHK, Tina Schmidt.

Wer sich den Live-Stream anschauen möchte, muss die Seite der IHK Düsseldorf unter der Adresse www.duesseldorf.ihk.de/wahlarena öffnen. Wer vorab bereits Fragen an die Kandidaten formuliert hat, kann sie an die Mailadresse kommunalwahl@duesseldorf.ihk.de schicken und dabei unbedingt die Stadt mit angeben. Während des Live-Streams können Fragen per SMS oder WhatsApp an die Telefonnummer 0174 5728637 gesendet werden. Die Moderatoren treffen dann die Auswahl, welche Fragen gestellt werden.

Wer am Donnerstagabend keine Zeit hat und schon anderweitig verplant ist, hat im Anschluss des Live-Streams die Möglichkeit, die Video-Mitschnitte online abzurufen. Sie sind ebenfalls auf der Homepage der IHK unter www.duesseldorf.ihk.de/wahlarena zu finden.

(mei)