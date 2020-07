Entsorgung in Mettmann : Mehr Müll durch Corona

Mettmann Corona hinterlässt Spuren: Längst „zieren“ die Mundschutze und Einmalhandschuhe die Straßen. Und: Die Müllmengen von Verpackungsmüll und Biomüll sind ganz offenbar gestiegen. Auch das Volumen der Grünabfälle nahm zu.

● Besteht die Gefahr, dass Abfälle mit dem Covid-19-Virus infiziert sind, sollte der Müll in reißfeste Abfallsäcke eingefüllt werden. Anschließend die Säcke verschließen und in die Restmülltonne werfen. Dies gilt ausnahmsweise auch für Verpackungsabfälle, Altpapier und Biomüll.

Während sich in anderen Städten wie Ratingen während der ersten Phase der Corona-Krise die Müllmenge aufgrund der Regel, zu Hause zu bleiben, erhöhte, ist dies in Mettmann offenbar nicht so. Es gebe beim Restmüll „keine signifikanten Abweichungen gegenüber den Vorjahren“, berichtet Orts.

Wohl aber gebe es Verschiebungen innerhalb der Erfassungssysteme. So ist beispielsweise das Altpapieraufkommen in den Blauen Tonnen und Containern um bis zu 30 Prozent gestiegen – inklusive der so genannten „Beistellungen“, also desjenigen Altpapier-Mülls, den die Bürger vor die Container stellen, wenn diese voll sind. Ein Ärgernis, über das unsere Redaktion im Zusammenhang mit dem Bürgermonitor bereits mehrfach berichtet hat. „Beistellungen von Altpapier neben den Blauen Tonnen haben wir ausgesprochen bürgerfreundlich mitentsorgt“, berichtet Orts. Dieser Mehraufwand habe das Team des Betriebshofes durch früheren Arbeitsbeginn und verstärkte Einsatzlogistik aufgefangen. Auch die Menge des Bioabfalls ist seit Beginn der Corona-Krise im März um bis zu 40 Prozent gestiegen. Dadurch stieg die Zahl der Neubestellungen von Biotonnen um bis zu 30 Prozent. Auch der Recyclinghof hat seit Wiedereröffnung um 30 Prozent mehr Grünabfälle angenommen als vor der Corona-Krise.