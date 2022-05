Mobilitätswende in Mettmann : Team Mettmann beim Stadtradeln rekordverdächtig

Mettmann Das gute Ergebnis vom Vorjahr soll möglichst geknackt werden. Letztlich geht es nicht allein um den Spaß an der Teilnahme, sondern um langfristigen Mobilitätswandel.

Aktuell haben sich 869 Personen für das Gesamtteam „Mettmann“ angemeldet, davon radeln zurzeit bereits 735 aktiv. Das Heinrich-Heine-Gymnasium hat offensichtlich ganz massiv die Werbetrommel für die Aktion gerührt und stellt mit aktuell 319 aktiven Radlern bislang das größte Team. Auch der Zwischenstand der Gesamtkilometer ist bemerkenswert und liegt knapp unter der 70.000 Kilometer-Marke. „Nach meinen Hochrechnungen werden wir also auch die Gesamtkilometerleistung in diesem Jahr toppen“, rechnet Nathalie Villière vor. Dass damit im kreisweiten Vergleich Platz 1 erreicht wird, glaubt sie nicht. Die Konkurrenz, insbesondere in den Städten Velbert, Ratingen und Haan, ist groß. Aktuell rangiert Mettmann auf einem guten vierten Platz, was die Kilometerleistung angeht. „Vielleicht schaffen wir es noch, Haan einzuholen. Das sollte doch machbar sein.“