Waschmittel und Deo auf heißer Herdplatte in Mettmann : Feuerwehreinsatz nach Explosion

Waschmittel und Deo auf heißer Herdplatte in Mettmann

Mettmann Entgegen erster Annahmen musste die Feuerwehr nicht wegen einer gefährlichen Explosion ausrücken. Letztlich entpuppte sich der Alarm zwar als so etwas wie ein Küchenunfall. Dabei gingen zwei Scheiben zu Bruch.

Sonntagabend hat eine fahrlässig herbeigeführte Explosion in einem Mehrfamilienhaus am Angerapper Platz in Mettmann einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst.