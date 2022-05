Essen und Genuss in Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Spargelgenuss für jeden Gaumen

Knackfrisch und köstlich sind die Spargelvarianten im Stadtwaldhaus. Gastgeber Edin Aljukic präsentiert je eine Variation mit Fleisch und Fisch – und hat weitere Leckereien au der Karte notiert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

METTMANN/ERKRATH/WÜLFRATH Viele Gastronomen in der Region bietet jetzt das leckere weiße Stangengemüse in zahlreichen Varianten an. Hier gibt es einige Tipps.