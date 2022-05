Fahndung nach Tätern läuft : Auto mit Klebstoff und Motoröl übergossen

Auch Fahrer- und Beifahrerseite wurden beschädigt. Foto: Polizei

Erkrath Das Auto war auf einem Parkplatz an der Lessingstraße in Hochdahl abgestellt. Gegen 7 Uhr hatten Zeugen am Sonntagmorgen (22. Mai) die Beschädigungen bemerkt und die Polizei informiert. Die sucht nun nach Zeugen der Tat.

