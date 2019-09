Kunstaktion in Mettmann : Junger Künstler bemalt Mauer an Grundschule mit Graffiti

Junger Künstler bemalt Mauer an Grundschule mit Graffiti

Kunstaktion in Mettmann

Mettmann Linus Kalbitz hat für die Grundschule Herrenhauser Straße ein Graffiti gestaltet und die Mauer verschönert.

Seit dem Wochenende hat die Grundschule Herrenhauser Straße ein neues Kunstobjekt auf ihrem Schulhof. Linus Kalbitz, ein junger Künstler aus der Graffitiszene, hat die Aufgabe übernommen, die Zwischenwand der Schulhöfe neu zu gestalten. „Mich hat die Aufgabe gereizt, einen Namenszug in Verbindung mit Elementen aus der Schule und der Welt von Kindern und Jugendlichen zu kreieren. Darum habe ich diesem Projekt mit Frau Krohm gerne zugestimmt“, erklärt der 19-Jährige, der sich in der Vergangenheit bereits einen Namen mit diversen Ausstellungen in Hilden und Solingen gemacht hat.