Buchvorstellung in Mettmann : Autoren veranstalteten szenische Lesung mit Musik

Mettmann Jeremy Green und Saga Grünwald stellten im „SonnenTanz“ ihre Bücher bei einer szenischen Lesung mit Bildern und Musik vor.

Jeremy Green und Jana Sonnen kennen sich vom Tanzen. Green betreibt eine Ballettschule in Hilden und war Sonnens Lehrer. Saga Grünwald wiederum hatte Jeremy Green durch ihren Job kennengelernt. Alle drei vereint die Bindung zu Kunst und Kultur, so dass es naheliegend gewesen sei, einmal eine Veranstaltung im „SonnenTanz“ auszuprobieren. Die Riege wurde vervollständigt durch Bianca Klever aus Remscheid, die bekannte, aber auch selbstkomponierte Lieder a cappella singt. Green und Grünwald wechselten sich mit kurzen Gedichten in englischer und deutscher Sprache ab, im Hintergrund untermalten Landschaftsfotos das Gefühl des Gesprochenen.

Green und Grünwald sind auf Bildbände spezialisiert, in denen sie ihre Gedichte und Märchen den eigenen Fotografien – oft aus England – gegenüber stellen. Jeremy Green erzählt darin meist aus seiner Kindheit auf dem Lande in Gloucestershire – von der gigantischen Eiche, unter der er gerne gesessen hat, oder vom Dorffest, bei dem sich alle Klischees bestätigten. Saga Grünwald las das Märchen vom schönen Prinzen Irmino, der sich auf die Reise in den Norden macht, um Prinzessin Jord aus dem düsteren Eisenwald zu befreien. Es ist schließlich die innere Kraft des Prinzen, die seine Schönheit erneut erstrahlen lässt und den zugefrorenen See in der Mitte des Waldes zum Schmelzen bringt.