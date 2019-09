Krauss in Mettmann : Tanzschule hat modernisiert und feiert Neueröffnung

Mettmann Sarah Latton, bekannt aus „Let’s dance“, kommt zur Eröffnung und trainiert mit den Gästen Discofox.

Nach einem Jahr Übergangszeit ist es so weit: Die neue Tanzschule Krauss eröffnet mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 14. September, ihre modernisierten Räume. Aus dem ehemaligen Supermarkt neben der Königshofgalerie, Talstraße 4-6, ist eine hochmoderne Tanz- und Eventlocation geworden, die modernes Design und behagliche Gemütlichkeit miteinander vereint. Durch ein aufwändiges Trennwandkonzept und mobile Bestuhlung sind die Einsatzmöglichkeiten sehr variabel. Neben dem Tanzschulangebot gibt es die Möglichkeit zur Vermietung, etwa für Hochzeiten. Interessierte können sich am Samstag von 14 bis 19 Uhr alles in Ruhe ansehen und gleichzeitig ein Showprogramm genießen. Direkt um 14.30 Uhr tanzen Sarah Latton, bekannt aus Let’s Dance, Deutsche Meisterin in Latein, und Klaus Lustig, Discofoxmeister, und geben anschließend Unterricht im Discofox für jedermann. Zwischen 17 und 19 Uhr kommen dann die „Jazz Lights“ auf die Tanzfläche, Vizelweltmeister der Showtanzformationen.