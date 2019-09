Austausch in Mettmann : Schüler aus Polen zu Gast im Konrad-Heresbach-Gymnasium

Mettmann Bürgermeister Thomas Dinkelmann empfang 25 polnische Schüler mit ihren Lehrerinnen im Rathaus. Eine Woche lang waren sie als Austauschschüler zu Gast am Konrad-Heresbach-Gymnasium.

Dass die Beziehungen des Mettmanner Gymnasiums mit dem „Unia Lyceum“ und der Vetter Oberschule in Lublin seit 32 Jahren bestehen, sei bemerkenswert, sagte der Bürgermeister. Ein Schüleraustausch, wie ihn das KHG 1987 gegründet habe, sei ein kleiner, aber wichtiger Beitrag, um auf Dauer den Frieden in Europa zu wahren. Die ersten Kontakte seien in einer Zeit geknüpft worden, als der Kalte Krieg noch nicht beendet und die Beziehungen, wie sie heute zwischen Deutschland und Polen gepflegt würden, keine Selbstverständlichkeit gewesen seien. Tatsächlich, so berichtete KHG-Lehrer Stefan Castelli, sei aus dem Schüleraustausch zwischenzeitlich sogar eine deutsch-polnische Ehe hervorgegangen.

Begleitet wurden die polnischen Jugendlichen unter anderem von Lehrerin Katarzyna Stoboda, die schon als Schülerin beim Austausch im Jahre 1988 in Mettmann mit dabei war. Damals, berichtete Lehrer Castelli, durften die Schüler des ehemals zum Ostblock gehörenden Land nicht in Familien untergebracht werden, sondern wurden in der Jugendherberge in Düsseldorf-Gerresheim einquartiert, um zu verhindern, dass sich ein Schüler von der Gruppe absetzt. Während ihres einwöchigen Aufenthaltes besuchten die polnischen Gäste die Städte Aachen, Köln und Düsseldorf, waren aber auch viel in Mettmann unterwegs und nahmen beispielsweise beim Sommerfest der „Aulen Mettmanner“ an einer Führung durch das Stadtgeschichtshaus teil.