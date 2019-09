Neue Event-Location in Mettmann : Tanzschule Krauss weiht ihre neuen Räume ein

Die Tanzschule Krauss hat jetzt ihre neuen Räume neben der Königshof-Galerie eingeweiht. Zur Eröffnungsfeier kamen auch die Profitänzer Sarah Latton mit Klaus Lustig. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Wodi Krauss eröffnete jetzt mit seiner Frau Andrea seine Tanzschule in neuen Räumen neben der Königshof-Galerie. Gefeiert wurde nicht nur, dass die Tanzschule ein neues Domizil hat, es wurde auch eine Reihe von Neuheiten in das Programm aufgenommen.

Wodi rief und alle kamen. Wodi Krauss eröffnete jetzt mit seiner Frau Andrea seine Tanzschule in neuen Räumen neben der Königshof-Galerie. Gefeiert wurde nicht nur, dass die Tanzschule ein neues Domizil hat, es wurde auch eine Reihe von Neuheiten in das Programm aufgenommen: Da gibt es jetzt Angebote für Singles, Fitness-Programme und Kurse in Contemporary. Für die reiferen Jahrgänge bietet der einfallsreiche Tanzlehrer Kurse namens „MoViTa“ an – das steht für Mobilität, Vitalität und Tanz – und auch an die Jüngsten ist mit HipHop ab zwei Jahren gedacht.

Darüber hinaus will er seine geschmackvoll eingerichteten Räume auch als Location für private oder berufliche Events vermarkten – eine tolle Idee, die auch Constanze Backes, Inhaberin der Kulturvilla, unterstützen wird, weil hier in der Talstraße doch einige Quadratmeter mehr zur Verfügung stehen. Wodi Krauss hat dazu in die vielseitig nutzbaren Räume kräftig investiert.

Höhepunkt der Eröffnung waren die Auftritte von Sarah Latton – bekannt aus der Fernsehsendung „Let’s dance“ – und Klaus Lustig, die ihre Tanzschulen in Düsseldorf beziehungsweise Solingen führen. Beide sind mehrfach Deutsche Meister in ihren Disziplinen und führen nunmehr ihre beiden Tanzstile zusammen: „Disco Fox meets Latin“. Mit ihrer Show – angelehnt an den Film „Top Gun“ mit Tom Cruise – legten sie ein Programm aufs Parkett, das seinesgleichen sucht: Klaus Lustig als Pilot bei der Navy und Sarah Latton als Ausbilderin. Das war schon richtig gut, und beide sind sicher gelandet.

Richtig Spaß hatten zudem die vielen Tanzbegeisterten, die unter Anleitung der beiden Profis einige Schritte und Figuren lernen konnten. So machte die sechsjährige Elisa bereits höchst konzentriert mit, und auch Torsten Claus mit seiner Frau Susanne übten fleißig die scheinbar so einfachen Schrittkombinationen.

Ein besonderes Angebot von Latton und Lustig ist eine Woche auf Mallorca mit täglichen Tanztraining. Nur sieben Paare können an der Reise vom 30. Mai bis 6. Juni teilnehmen. Residiert wird in einem strandnahen Bungalow. Das besondere Datum 2020 hat auch Wodi Krauss inspiriert: Er veranstaltet eine Silvesterparty in den Räumen seiner Tanzschule mit allem Drum und Dran, thematisch angelehnt an die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts.

