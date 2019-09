Evangelisches Krankenhaus in Mettmann : Förderverein finanziert Echoscreen

Evangelisches Krankenhaus in Mettmann

BU: Frau Fabian vom Neuroscreen Centrum in Köln übergab Stationsleiterin Anna Spieser (l.) das neue Echoscreen. Foto: EVK

Mettmann Das Hörscreening bei Neugeborenen kann im Evangelischen Krankenhaus in Mettmann jetzt mit dem neuen Gerät durchgeführt werden.

Knapp 500 Babys erblicken jährlich das Licht der Welt im Evangelischen Krankenhaus in Mettmann. Jedes einzelne von ihnen erhält 36 bis 48 Stunden nach der Entbindung, also am zweiten Lebenstag, ein sogenanntes Hörscreening.