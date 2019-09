Campus Mettmann : Fachhochschule feiert ihr Zehnjähriges

Mettmann 2009 eröffnete die Fachhochschule der Wirtschaft ihren Campus in Mettmann. Bei der Jubiläumsveranstaltung zum zehnjährigen Bestehen diskutierten Referenten zum Thema Fachkräftemangel.

Der Campus Mettmann der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) feiert am Mittwoch, 25. September, sein zehnjähriges Bestehen. 2009 eröffnete die FHDW ihren Campus in Mettmann. Damals begannen 62 Studierende ein duales Studium. Seitdem wurde die Fachhochschule zu einer festen Größe in der Nachwuchsentwicklung der Region. Fast 500 Absolventen starteten inzwischen in ihre Karrieren. Zur Jubiläumsfeier begrüßen Campusleiter Prof. Dr. Andreas Brandt und FHDW-Präsident Prof. Dr. Stefan Nieland den Landrat Thomas Hendele sowie zahlreiche weitere geladenen Gäste.