Frauenhandball, Regionalliga : Adler empfangen den haushohen Favoriten BHC

Haan Die Haaner Regionalliga-Handballerinnen der HSG Adler erwarten im Bergischen HC alles andere als einen gewöhnlichen Aufsteiger, sondern den Spitzenreiter. Sie hoffen, Nadelstiche setzen zu können.

Torwart-Trainer Torsten Düllmann war mit einigen HSG-Spielerinnen vor Ort, um sich ein Bild vom bevorstehenden Gegner zu machen. „Was der BHC gespielt hat, war schon sehr gut. Da kommt ein richtiger Zug auf uns zu“, äußert Düllmann Respekt vor den Solingerinnen, konnte aber auch Schwächen im Spiel des Gegners ausmachen: „Diese Schwachstellen müssen wir angreifen, um eine Chance zu haben.“ Eine Schwachstelle könnte die nicht erlaubte Haftmittelnutzung in der Sporthalle Adlerstraße sein, was für die Gäste ungewohnt ist. „Trotzdem weiß jede Spielerin, wie sie zu stehen und was sie zu spielen hat“, rechnet Düllmann mit den gewohnten Stärken des Gegners. Für Wernicke ist die Rollenverteilung ebenfalls klar: „Der BHC ist haushoher Favorit. Wir müssen zusehen, dass wir das Spiel lange offenhalten, das Tempospiel des Gegners möglichst unterbinden und dann selber Nadelstiche setzen zu könne.“

Der Spielplan meint es in der aktuellen Phase auch nicht besonders gut mit den Adlern. Nach dem schweren Auswärtsspiel am Niederrhein trifft man nun auf den BHC und reist dann zur Turnerschaft St. Tönis, die ebenfalls zum Kreis der Aufstiegsfavoriten zählt. „Das sind sicherlich harte Wochen. Die Ergebnisse, wenn sie auch negativ sein sollten, dürfen uns aber nicht aus der Ruhe bringen. Gegen diese Gegner haben wir nichts zu verlieren. Bei anderen Paarungen gilt es für uns, Punkte zu sammeln“, sagt Wernicke und nimmt damit auch den Druck von seiner Mannschaft. Personell hat die HSG Adler Haan am Wochenende keine Ausfälle zu beklagen. Die Gastgeberinnen sind komplett, so dass den Trainern alle Spieloptionen offenstehen.