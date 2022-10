Frauenhandball, Regionalliga : HSG Adler Haan verliert hoch in Aldekerk

Julia Nikolic (am Ball) traf siebenmal für die HSG in Aldekerk. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Regionalliga-Handballerinnen der HSG Adler Haan müssen sich dem Vorjahresmeister TV Aldekerk II überraschend deutlich mit 25:40 geschlagen geben. Die Trainer richten den Fokus auf positive Eindrücke.

Die Gäste starteten ordentlich, ließen aus dem gebundenen Angriffsspiel wenig Chancen zu und gingen durch Lea Schaumburg in der fünften Spielminute verdient mit 4:3 in Führung. Es sollte die letzte der Haanerinnen sein, die sich dann eine viertelstündige Schwächephase erlaubten. Technische Fehler und überhastete Abschlüsse nutzte die junge Drittligareserve des TV Aldekerk zu schnellen Gegenangriffen und schloss diese zielsicher ab. Über 8:5 (10.) und 13:6 (17.) bauten die Gastgeberinnen ihre Führung aus. Die kompakte und recht defensiv, aber sehr aggressiv ausgerichtete Abwehr der Gastgeberinnen blockte zudem viele Fernwürfe, die teilweise den Konter direkt einleiteten. „Hier fehlte uns in der Phase etwas mehr Geduld und leider auch die nötige Durchschlagskraft, um das Abwehrbollwerk vor mehr Aufgaben stellen zu können“, sagte Adler-Torwart-Trainer Torsten Düllmann, der zwar enttäuscht über die hohe Niederlage war, aber auch wie sein Chef Wernicke den Fokus auf die positiven Eindrücke richtete.

Als Christina Zey mit dem Wiederanpfiff die erste Zehn-Tore-Führung für den TV Aldekerk II erzielte, war die Partie frühzeitig entschieden. Die Haanerinnen gaben aber nicht auf und hielten den Abstand über weite Strecken. In der Schlussphase sollte ihnen aber nichts mehr gelingen. Jessica Strelau erzielte den letzten Treffer für ihre Farben, ehe Lena Willensen, Lya Stolzenberg und Jana Marseille hintereinander das Ergebnis auf 40:25 hochschraubten. „Es ist schade, dass die Niederlage am Ende so deutlich ausgefallen ist“, sagte Wernicke: „Wir werden das analysieren und wollen es im nächsten Heimspiel wieder besser machen.“ Am Wochenende gibt Aufsteiger BHC Solingen seine Visitenkarte in der Adlerstraße ab.