Handball-Regionalliga der Frauen : TV Aldekerk II rückt mit bester Saisonleistung auf Platz fünf vor

Der TV Aldekerk II – hier Tine Hinz – knackte erstmals in der laufenden Regionalliga-Saison die 40-Tore-Marke. Foto: Norbert Prümen

Kerken Die Mannschaft von Trainerin Melanie Lorenz ist gegen die HSG Adler Haan in allen Belangen überlegen und gewinnt auch in der Höhe verdient mit 40:25.

Nach dem etwas holprigen Saisonstart findet die zweite Mannschaft des TV Aldekerk in der Handball-Regionalliga der Frauen allmählich offenbar zur gewohnten Leistungsstärke zurück. Im Heimspiel gegen die HSG Adler Haan lieferten die Grün-Weißen eine überzeugende Vorstellung und behielten am Ende auch in der Höhe verdient mit 40:25 (22:13) die Oberhand.